Concert de printemps de l’Alliance Musicale de Lourdes LOURDES Lourdes

Lourdes

Concert de printemps de l’Alliance Musicale de Lourdes

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concert de printemps de l’Alliance Musicale de Lourdes.

​​​​​​​Au programme: Paul Dukas, Vladimir Cosma, Alfred Reed, Eric Mast mais aussi Coldplay et U2 seront au rendez-vous.

Concert gratuit.

Ouverture des portes à 20h.

Renseignements à: alliancemusicaledelourdes@gmail.com

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LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie alliancemusicaledelourdes@gmail.com

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English :

Spring concert by the Alliance Musicale de Lourdes.

??????? The program includes works by Paul Dukas, Vladimir Cosma, Alfred Reed and Eric Mast, as well as Coldplay and U2.

Free concert.

Doors open at 8pm.

Information: alliancemusicaledelourdes@gmail.com

L’événement Concert de printemps de l’Alliance Musicale de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65