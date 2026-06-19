Concert de rock celtique Rue François de Guise Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Concert de rock celtique

Rue François de Guise Espnalade du Château Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Concert d’inauguration de l’expo d’été d’Expression à l’Espace St Louis.

OZZY and the Roasted Coasts distillent une musique à la croisée des folklores traditionnels irlandais, breton et écossais, de la country et du rock.

Qualifié de rock celtique, ce répertoire hybride est ici servi par un solide combo folk-rock composé de 6 musiciens, emmenés par Ozzy, batteur-chanteur à la personnalité singulière qui confère aux Roasted Coasts leur forte image identitaire.

Le bodhran, l’accordéon, le fiddle, le bouzouki, le whistle, la cornemuse et le uilleann pipe se mêlent joyeusement à une rythmique des plus électriques.

Avec Ozzy and the Roasted Coasts, les standards des Chieftains, Dubliners, Pogues, et autres Flogging Molly et Soldat Louis s’enchaînent avec fidélité dans une prestation scénique énergique et festive.

Concert gratuit dans le cadre de la Guinguette des Remparts . Buvette et restauration Ma Jolie Crèmerie .Tout public

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Rue François de Guise Espnalade du Château Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 50 21 17 contactacdim@gmail.com

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English :

Opening concert for the “%E9t%E9 d’Expression” exhibition at Espace St Louis.

OZZY and the Roasted Coasts blend traditional Irish, Breton, and Scottish folk music with country and rock.

Described as Celtic rock, this hybrid repertoire is brought to life here by a solid “folk-rock” band consisting of six musicians, led by Ozzy, a drummer-singer with a unique personality who gives the Roasted Coasts their strong sense of identity.

The bodhran, accordion, fiddle, bouzouki, whistle, bagpipes, and uilleann pipes blend joyfully with a highly electric rhythm section.

With Ozzy and the Roasted Coasts, classics by the Chieftains, the Dubliners, the Pogues, and others like Flogging Molly and Soldat Louis are faithfully performed one after another in an energetic and festive live show.

Free concert as part of the “Guinguette des Remparts” festival. Refreshments and food available at “Ma Jolie Crémérie.”

L’événement Concert de rock celtique Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SUD MEUSE