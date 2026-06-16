Exposition Piscine avec vues. Paysages du Musée barrois Centre nautique Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Exposition Piscine avec vues. Paysages du Musée barrois

Centre nautique 34 Rue de la Piscine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-07-01

Quatre ans après Le Musée barrois les pieds dans l’eau , le musée se réinvite à la piscine de Bar-le-Duc avec un thème estival et propice à la détente : le paysage. Une trentaine de reproductions disposées dans les espaces de baignade et les vestiaires permettent ainsi aux nageurs de profiter de vues inédites sur des paysages de toutes époques, proches ou lointains. Entre deux longueurs ou deux plongeons, échappez-vous vers d’autres horizons !

Exposition proposée en complément du projet CRÉACTIONS Cadre sur paysage mené avec les centres de loisirs de Meuse Grand Sud, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.Tout public

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Centre nautique 34 Rue de la Piscine Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

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English :

Four years after “Le Musée Barrois les pieds dans l’eau,” the museum returns to the Bar-le-Duc swimming pool with a summery theme perfect for relaxation: the landscape. Some thirty reproductions displayed throughout the swimming areas and locker rooms allow swimmers to enjoy unique views of landscapes from all eras, both near and far. Between laps or dives, escape to new horizons!

This exhibition is presented as a complement to the CR%C9ACTIONS project “%AB%A0Frame on Landscape%A0%BB,” carried out with the Meuse Grand Sud recreation centers, in partnership with the Ligue de l’Enseignement.

L’événement Exposition Piscine avec vues. Paysages du Musée barrois Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SUD MEUSE