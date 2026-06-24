La Grande Braderie Bergère de France Bergère de France Bar-le-Duc vendredi 3 juillet 2026.

Bar-le-Duc

La Grande Braderie Bergère de France

Bergère de France 91 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

Braderie à Bergère de France !

Vente directe de pelotes, pièces uniques tricotées main, prêt-à-porter, kits à broder, librairie et mercerie à prix réduits.

Animations sur place.

Entrée gratuite.Tout public

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Bergère de France 91 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 01

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English :

Bergère de France Clearance Sale!

Direct sales of yarn, one-of-a-kind hand-knitted items, ready-to-wear clothing, embroidery kits, books, and sewing supplies at discounted prices.

On-site activities.

Free admission.

L’événement La Grande Braderie Bergère de France Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SUD MEUSE