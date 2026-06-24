La Grande Braderie Bergère de France Bergère de France Bar-le-Duc
La Grande Braderie Bergère de France Bergère de France Bar-le-Duc vendredi 3 juillet 2026.
Bar-le-Duc
La Grande Braderie Bergère de France
Bergère de France 91 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
Braderie à Bergère de France !
Vente directe de pelotes, pièces uniques tricotées main, prêt-à-porter, kits à broder, librairie et mercerie à prix réduits.
Animations sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Bergère de France 91 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 01
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English :
Bergère de France Clearance Sale!
Direct sales of yarn, one-of-a-kind hand-knitted items, ready-to-wear clothing, embroidery kits, books, and sewing supplies at discounted prices.
On-site activities.
Free admission.
L’événement La Grande Braderie Bergère de France Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SUD MEUSE
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