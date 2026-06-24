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La Grande Braderie Bergère de France Bergère de France Bar-le-Duc

La Grande Braderie Bergère de France Bergère de France Bar-le-Duc

La Grande Braderie Bergère de France Bergère de France Bar-le-Duc vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Bergère de France
Adresse
91 Rue Ernest Bradfer
Ville
55000 Bar-le-Duc
Département
Meuse
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
0 Gratuit

Bar-le-Duc

La Grande Braderie Bergère de France

Bergère de France 91 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04

Braderie à Bergère de France !

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Entrée gratuite.Tout public
0  .

Bergère de France 91 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 01 01 

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English :

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L’événement La Grande Braderie Bergère de France Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SUD MEUSE

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