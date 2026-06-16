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Festival de la Culture Urbaine Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc

Festival de la Culture Urbaine Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc

Festival de la Culture Urbaine Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Centre Socioculturel Libération

Adresse : 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier

Ville : 55000 Bar-le-Duc

Département : Meuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bar-le-Duc

Festival de la Culture Urbaine

Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Que tu sois passionné(e) ou simplement curieux(se), viens vivre l’ambiance de la culture urbaine dans un esprit festif et accessible à tous !
Entrée libre.Tout public
0  .

Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64  contact@cscbld.fr

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English :

Whether you’re a die-hard fan or just curious, come experience the vibe of urban culture in a festive atmosphere that’s open to everyone!
Free admission.

L’événement Festival de la Culture Urbaine Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SUD MEUSE

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