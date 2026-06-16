Festival de la Culture Urbaine Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc
Festival de la Culture Urbaine Centre Socioculturel Libération Bar-le-Duc samedi 4 juillet 2026.
Bar-le-Duc
Festival de la Culture Urbaine
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Que tu sois passionné(e) ou simplement curieux(se), viens vivre l’ambiance de la culture urbaine dans un esprit festif et accessible à tous !
Entrée libre.Tout public
0 .
Centre Socioculturel Libération 1 Rue du Chanoine Marcel Monflier Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 45 07 64 contact@cscbld.fr
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English :
Whether you’re a die-hard fan or just curious, come experience the vibe of urban culture in a festive atmosphere that’s open to everyone!
Free admission.
L’événement Festival de la Culture Urbaine Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SUD MEUSE
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