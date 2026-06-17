Garden Party années 90 Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Garden Party années 90

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans le parc de la médiathèque.

Dès 16 h Jeux et activités sportives. Restauration.

A 20 h Soirée années 90 avec DJ.

Venez danser et chanter sur les plus grands hits de la décennie.

Dress code Total look années 90

Gratuit.Tout public

0 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

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English :

In the library park.

Starting at 4 p.m.: Games and sports activities. Food and drinks.

At 8 p.m.: ’90s-themed party with a DJ.

Come dance and sing along to the decade’s biggest hits.

Dress code: Full ’90s look

Free admission.

L’événement Garden Party années 90 Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SUD MEUSE