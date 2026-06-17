Garden Party années 90 Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
Garden Party années 90 Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc vendredi 3 juillet 2026.
Bar-le-Duc
Garden Party années 90
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Dans le parc de la médiathèque.
Dès 16 h Jeux et activités sportives. Restauration.
A 20 h Soirée années 90 avec DJ.
Venez danser et chanter sur les plus grands hits de la décennie.
Dress code Total look années 90
Gratuit.Tout public
0 .
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
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English :
In the library park.
Starting at 4 p.m.: Games and sports activities. Food and drinks.
At 8 p.m.: ’90s-themed party with a DJ.
Come dance and sing along to the decade’s biggest hits.
Dress code: Full ’90s look
Free admission.
L’événement Garden Party années 90 Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SUD MEUSE
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