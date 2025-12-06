Informations pratiques

Nouans-les-Fontaines

Concert de Sainte-Cécile

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 18:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Concert de Sainte-Cécile avec la Fanfare de Nouans-les-Fontaines et le Brass Band de l’Union Musicale de Romorantin.

Concert de Sainte-Cécile avec la Fanfare de Nouans-les-Fontaines et le Brass Band de l’Union Musicale de Romorantin. .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 28 52 78

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English :

Sainte-Cécile Concert featuring the Nouans-les-Fontaines Fanfare and the Romorantin Union Musicale Brass Band.

L’événement Concert de Sainte-Cécile Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire