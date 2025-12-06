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AGENDA · Nouans-les-Fontaines

Concert de Sainte-Cécile Nouans-les-Fontaines

dimanche 15 novembre 2026 · Nouans-les-Fontaines

Concert de Sainte-Cécile Nouans-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
37460 Nouans-les-Fontaines
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Nouans-les-Fontaines

Concert de Sainte-Cécile

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15 18:30:00

Date(s) :
2026-11-15

Concert de Sainte-Cécile avec la Fanfare de Nouans-les-Fontaines et le Brass Band de l’Union Musicale de Romorantin.
Concert de Sainte-Cécile avec la Fanfare de Nouans-les-Fontaines et le Brass Band de l’Union Musicale de Romorantin.   .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 28 52 78 

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English :

Sainte-Cécile Concert featuring the Nouans-les-Fontaines Fanfare and the Romorantin Union Musicale Brass Band.

L’événement Concert de Sainte-Cécile Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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