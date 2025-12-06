Concert de Sainte-Cécile Nouans-les-Fontaines
dimanche 15 novembre 2026 · Nouans-les-Fontaines
Informations pratiques
Nouans-les-Fontaines
Concert de Sainte-Cécile
Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15 18:30:00
Date(s) :
2026-11-15
Concert de Sainte-Cécile avec la Fanfare de Nouans-les-Fontaines et le Brass Band de l’Union Musicale de Romorantin.
Concert de Sainte-Cécile avec la Fanfare de Nouans-les-Fontaines et le Brass Band de l’Union Musicale de Romorantin. .
Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 28 52 78
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English :
Sainte-Cécile Concert featuring the Nouans-les-Fontaines Fanfare and the Romorantin Union Musicale Brass Band.
L’événement Concert de Sainte-Cécile Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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