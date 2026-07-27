Concert de SEBTEIX au Rouge Cigale Café Puy-l’Évêque
vendredi 7 août 2026 · Puy-l'Évêque
Informations pratiques
Puy-l’Évêque
Concert de SEBTEIX au Rouge Cigale Café
20 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Si vous êtes amateur de funk, de soul, de groove, de jazz, vous réservez votre soirée nous accueillons SEBTEIX, musicien multi instrumentiste qui va venir enflammer le café ! Vous aimez Maceo Parker, George Clinton, Funkadelic, Prince, James Brown ? Vous allez être servis car Sebteix, c'est un peu leur fils spirituel ! Un live groove organique mêlant guitare, basse, claviers, voix et machines !!! Phé-no-mé-nal !!!!
Si vous êtes amateur de funk, de soul, de groove, de jazz, vous réservez votre soirée nous accueillons SEBTEIX, musicien multi instrumentiste qui va venir enflammer le café ! Vous aimez Maceo Parker, George Clinton, Funkadelic, Prince, James Brown ? Vous allez être servis car Sebteix, c'est un peu leur fils spirituel ! Un live groove organique mêlant guitare, basse, claviers, voix et machines !!! Phé-no-mé-nal !!!!
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20 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 9 54 14 76 34
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English :
If you’re a fan of funk, soul, groove, and jazz, save the date: we’re welcoming SEBTEIX, a multi-instrumentalist who’s going to set the café on fire! Do you like Maceo Parker, George Clinton, Funkadelic, Prince, or James Brown? You’re in for a treat, because Sebteix is kind of their spiritual heir! An organic live groove blending guitar, bass, keyboards, vocals, and machines!!! Phen-o-men-al!!!!
L’événement Concert de SEBTEIX au Rouge Cigale Café Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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