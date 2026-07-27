Informations pratiques

Puy-l’Évêque

Concert de SEBTEIX au Rouge Cigale Café

20 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Si vous êtes amateur de funk, de soul, de groove, de jazz, vous réservez votre soirée nous accueillons SEBTEIX, musicien multi instrumentiste qui va venir enflammer le café ! Vous aimez Maceo Parker, George Clinton, Funkadelic, Prince, James Brown ? Vous allez être servis car Sebteix, c'est un peu leur fils spirituel ! Un live groove organique mêlant guitare, basse, claviers, voix et machines !!! Phé-no-mé-nal !!!!

Si vous êtes amateur de funk, de soul, de groove, de jazz, vous réservez votre soirée nous accueillons SEBTEIX, musicien multi instrumentiste qui va venir enflammer le café ! Vous aimez Maceo Parker, George Clinton, Funkadelic, Prince, James Brown ? Vous allez être servis car Sebteix, c'est un peu leur fils spirituel ! Un live groove organique mêlant guitare, basse, claviers, voix et machines !!! Phé-no-mé-nal !!!!

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20 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 9 54 14 76 34

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English :

If you’re a fan of funk, soul, groove, and jazz, save the date: we’re welcoming SEBTEIX, a multi-instrumentalist who’s going to set the café on fire! Do you like Maceo Parker, George Clinton, Funkadelic, Prince, or James Brown? You’re in for a treat, because Sebteix is kind of their spiritual heir! An organic live groove blending guitar, bass, keyboards, vocals, and machines!!! Phen-o-men-al!!!!

L’événement Concert de SEBTEIX au Rouge Cigale Café Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cahors Vallée du Lot