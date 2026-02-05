Concert de Tony Kenny, au profit d’Une Rose, Un Espoir association La Coccinelle Allègre
Concert de Tony Kenny, au profit d’Une Rose, Un Espoir association La Coccinelle Allègre vendredi 24 avril 2026.
Concert de Tony Kenny, au profit d’Une Rose, Un Espoir
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Tony Kenny, guitariste, chanteur, harmoniciste et compositeur, nous fait le plaisir de venir à la Coccinelle au profit de Une rose, un espoir , association de motards dont le but est de récolter des fonds au profit de la lutte contre le cancer.
.
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tony Kenny, guitarist, singer, harmonica player and composer, is delighted to be coming to La Coccinelle to raise funds for Une rose, un espoir , a bikers’ association dedicated to the fight against cancer.
L’événement Concert de Tony Kenny, au profit d’Une Rose, Un Espoir Allègre a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay