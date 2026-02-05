Concert de Tony Kenny, au profit d’Une Rose, Un Espoir association La Coccinelle Allègre

Concert de Tony Kenny, au profit d’Une Rose, Un Espoir

Tony Kenny, guitariste, chanteur, harmoniciste et compositeur, nous fait le plaisir de venir à la Coccinelle au profit de Une rose, un espoir , association de motards dont le but est de récolter des fonds au profit de la lutte contre le cancer.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

English :

Tony Kenny, guitarist, singer, harmonica player and composer, is delighted to be coming to La Coccinelle to raise funds for Une rose, un espoir , a bikers’ association dedicated to the fight against cancer.

