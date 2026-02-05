Exposition Sur le sentier de tes songes de Laura Carmouze La Coccinelle Allègre

Exposition Sur le sentier de tes songes de Laura Carmouze

La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : Lundi 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-29 12:00:00

2026-05-02

Laura Carmouze vous embarque dans une odyssée des Lumières, une exploration intérieure qui se joue des rêves, par touches de couleurs, méli-mélo de surfaces et de matières.

Venez découvrir son travail à la Coccinelle !

+33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Laura Carmouze takes you on an odyssey of light, an inner exploration that plays with dreams, with touches of color and a mishmash of surfaces and materials.

Come and discover her work at La Coccinelle!

