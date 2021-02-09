Sentier de découverte du Mont Bar Allègre Haute-Loire

Sentier de découverte du Mont Bar Allègre Haute-Loire vendredi 1 août 2025.

Sentier de découverte du Mont Bar

Sentier de découverte du Mont Bar parking de la salle polyvalente 43270 Allègre Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce volcan de type strombolien (un cône tronqué surmonté d’une cuvette) culmine à 1175 mètres, il fait face à un autre volcan, le mont Baury sur les flancs duquel se blottit le village d’Allègre.

English :

This Strombolian-type volcano (a truncated cone with a basin shape at the top) rises to 1175 metres, and stands facing another volcano, Mont Baury, with the village of Allègre on its slopes.

Deutsch :

Dieser strombolianische Vulkan (ein Kegelstumpf mit einer Mulde) erreicht eine Höhe von 1175 m. Er steht einem anderen Vulkan gegenüber, dem Mont Baury, an dessen Flanken sich das Dorf Allègre schmiegt.

Italiano :

Questo vulcano stromboliano (un tronco di cono sormontato da un catino) si eleva a 1175 metri e fronteggia un altro vulcano, il Monte Baury, sui cui fianchi si trova il villaggio di Allègre.

Español :

Este volcán estromboliano (un cono truncado coronado por una cazoleta) se eleva a 1.175 metros y se enfrenta a otro volcán, el monte Baury, en cuyos flancos está enclavado el pueblo de Allègre.

