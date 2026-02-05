Le Chœur du Chant du Dragon à la Coccinelle association La Coccinelle Allègre

Le Chœur du Chant du Dragon à la Coccinelle

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Une petite dizaine de chanteurs amateurs vont vous régaler avec un concert de chants bulgares. Lors d’un voyage en 2023 dans un village perdu des Rhodopodes bulgares, ils ont collecté ces chants, directement de la bouche des grands-mères de ce village.

.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A dozen amateur singers will delight you with a concert of Bulgarian songs. During a trip in 2023 to a remote village in the Bulgarian Rhodopods, they collected these songs directly from the mouths of the village’s grandmothers.

L’événement Le Chœur du Chant du Dragon à la Coccinelle Allègre a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay