Allègre aux deux Volcans parcours numérique

Allègre aux deux Volcans parcours numérique 14, rue du Mont Bar 43270 Allègre Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Retrouvez le parcours numérique Allègre aux deux volcans et la chasse au trésor sur IZI.TRAVEL .

Randonnée familiale interactive et ludique plus particulièrement à destination d’un public jeune.

http://www.mairie-allegre.com/ +33 4 71 00 71 21

English :

Find the digital course Allègre aux deux volcans and la chasse au trésor on IZI.TRAVEL .

Interactive and playful family hike especially for a young audience.

Deutsch :

Die digitale Route Allègre aux deux volcans und die Schatzsuche finden Sie auf IZI.TRAVEL.

Interaktive und spielerische Familienwanderung, die sich besonders an ein junges Publikum richtet.

Italiano :

Trovate il percorso digitale Allègre aux deux volcans e la caccia al tesoro su IZI.TRAVEL.

Escursione interattiva e ludica per famiglie, soprattutto per i più giovani.

Español :

Encuentre la ruta digital Allègre aux deux volcans y la búsqueda del tesoro en IZI.TRAVEL.

Excursión familiar interactiva y lúdica, especialmente para los jóvenes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-28 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme