« Allègre aux deux Volcans » parcours numérique Allègre Haute-Loire
Allègre aux deux Volcans parcours numérique 14, rue du Mont Bar 43270 Allègre Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Retrouvez le parcours numérique Allègre aux deux volcans et la chasse au trésor sur IZI.TRAVEL .
Randonnée familiale interactive et ludique plus particulièrement à destination d’un public jeune.
http://www.mairie-allegre.com/ +33 4 71 00 71 21
English :
Find the digital course Allègre aux deux volcans and la chasse au trésor on IZI.TRAVEL .
Interactive and playful family hike especially for a young audience.
Deutsch :
Die digitale Route Allègre aux deux volcans und die Schatzsuche finden Sie auf IZI.TRAVEL.
Interaktive und spielerische Familienwanderung, die sich besonders an ein junges Publikum richtet.
Italiano :
Trovate il percorso digitale Allègre aux deux volcans e la caccia al tesoro su IZI.TRAVEL.
Escursione interattiva e ludica per famiglie, soprattutto per i più giovani.
Español :
Encuentre la ruta digital Allègre aux deux volcans y la búsqueda del tesoro en IZI.TRAVEL.
Excursión familiar interactiva y lúdica, especialmente para los jóvenes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-28 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme