Informations pratiques

Saint-Jean-Lespinasse

Concert de violons

Saint-Jean-Lespinasse Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Ernst Peterka et

Stéphane Szabadhegyi,

violons

œuvres de J.S

Ernst Peterka et

Stéphane Szabadhegyi,

violons

œuvres de J.S. Bach,

W.A. Mozart,

Bela Bartok,

Astor Piazolla

.

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 6 16 72 34 77

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English :

Ernst Peterka and

Stéphane Szabadhegyi,

violins

works by J.S.

L’événement Concert de violons Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Vallée de la Dordogne