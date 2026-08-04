Concert de violons Saint-Jean-Lespinasse
samedi 8 août 2026 · Saint-Jean-Lespinasse
Informations pratiques
Saint-Jean-Lespinasse
Concert de violons
Saint-Jean-Lespinasse Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Ernst Peterka et
Stéphane Szabadhegyi,
violons
œuvres de J.S
Ernst Peterka et
Stéphane Szabadhegyi,
violons
œuvres de J.S. Bach,
W.A. Mozart,
Bela Bartok,
Astor Piazolla
.
Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie +33 6 16 72 34 77
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English :
Ernst Peterka and
Stéphane Szabadhegyi,
violins
works by J.S.
L’événement Concert de violons Saint-Jean-Lespinasse a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Vallée de la Dordogne
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