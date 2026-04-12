Concert de Yann alias La Grande Dame La Maison des Métallos Paris

Après le projet La Grande Dame, Yann s’impose aujourd’hui comme l’une des figures montantes de la scène électroniques française. Musicien, auteur et compositeur, il signe un virage audacieux, à la croisée de la French Touch et d’une pop incarnée et mélodique, où l’énergie du club rencontre la sensibilité de la chanson.

Son parcours s’est forgé au cœur de la scène alternative parisienne : après des collaborations remarquées avec Magenta Club et Bagarre, Yann affine un langage sonore singulier, entre groove analogique, textures électroniques et écriture intime. Cette exigence musicale, longtemps dissimulée derrière un personnage, s’exprime aujourd’hui pleinement dans un projet plus franc, plus libre. Sur scène, Yann se révèle pleinement : un performer habité.

Aujourd’hui, aux côtés de Vitalic et Valentin Marso, Yann façonne un son percutant d’émotions et de vulnérabilité. Une tension nocturne traverse son univers : celle d’une musique qui veut faire danser, émouvoir et documenter.

Son dernier projet, Parfum Orange, manifeste de ce renouveau, a déjà cumulé plus de 2 million de streams, confirmant l’adhésion d’un public curieux et fidèle.

Yann part en tournée à travers la France et ouvre les festivités à la Maison des Métallos, avec un live intense et immersif où musique électronique et écriture intime s’élancent. Pensé comme une expérience nocturne aussi visuelle que sonore, le set invite autant à danser qu’à ressentir. Un rendez-vous live puissant, à vivre pleinement.

Le vendredi 08 mai 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 18 à 28 euros.

Debout, placement libre

Pas de vestiaire

Ouverture des portes à 19H30

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T20:00:00+02:00_2026-05-08T21:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/concert-yann-parfum-orange +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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