Informations pratiques

Loches

Concert de Yann Beaujouan

1 Avenue Aristide Briand Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-19

À travers sa voix chaleureuse et sa guitare, Yann vous invite à un voyage musical mêlant chanson française swing, jazz manouche et musiques du monde. Un moment convivial rempli de bonne humeur à partager en famille ou entre amis.

Venez passer une belle soirée musicale en compagnie de Yann Beaujouan, guitariste et chanteur passionné.

À travers sa voix chaleureuse et sa guitare, Yann vous invite à un voyage musical mêlant chanson française swing, jazz manouche et musiques du monde. Un moment convivial, rempli d’émotion, de bonne humeur et de mélodies intemporelles à partager en famille ou entre amis. .

1 Avenue Aristide Briand Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 05 91 contact@lacitadelle.com

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English :

Through his warm voice and guitar, Yann invites you on a musical journey blending French swing, gypsy jazz, and world music. A fun, friendly experience full of good cheer to share with family or friends.

L’événement Concert de Yann Beaujouan Loches a été mis à jour le 2026-07-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire