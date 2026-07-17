Concert-découverte trompette et orgue à la basilique Saint-Remi, Basilique Saint-Remi, Reims

Informations pratiques

Concert-découverte trompette et orgue à la basilique Saint-Remi Dimanche 20 septembre, 18h00 Basilique Saint-Remi Marne

Projection du concert sur grand écran. Durée : 1 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Concert-découverte proposé par l’association Renaissance des grands orgues de la basilique. Jean-Baptiste Arnold et Benjamin-Joseph Steens proposent un programme festif autour des oeuvres de Georg Friedrich Haendel, Tomaso Albinoni et Giovanni Battista Martini.

Basilique Saint-Remi Rue Simon, 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est L’ancienne abbaye bénédictine Saint-Remi est construite à partir du XIᵉ siècle pour abriter les reliques de saint Remi (mort en 533). Ce dernier baptisa Clovis (fin du Ve siècle) et devint rapidement le patron du diocèse. La nef romane, avec ses grandes arcades et tribunes en plein cintre, témoigne de cette première campagne de construction.

Au XIIᵉ siècle, l’édifice est agrandi pour faciliter l’accès aux pèlerins. Un vaste programme d’agrandissement est lancé : la nef est prolongée, le porche roman démoli, et un nouveau chœur à déambulatoire est construit, entouré de cinq chapelles rayonnantes. Ce chœur lumineux, à quatre niveaux d’élévation, est caractéristique du premier gothique, tout comme les voûtes d’ogives et les arcs-boutants qui assurent l’équilibre de l’édifice. Les vitraux du XIIᵉ siècle comptent parmi les plus vastes ensembles conservés en France (malgré les pertes) et exaltent l’Église de Reims ainsi que la figure de saint Remi ses successeurs.

La basilique conserve également un tombeau monumental de saint Remi, érigé en 1847, qui reprend l’architecture de la Renaissance du tombeau précédent, détruit à la Révolution. On y voit les douze pairs de France encadrant une représentation du baptême de Clovis, traité comme un sacre royal. C’est dans ce tombeau que fut conservée la sainte ampoule, descendue du ciel, utilisée pour l’onction des rois de France.

La basilique est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, avec la cathédrale Notre-Dame et le palais deu Tau. Bus 4, 6, 11. Arrêt Saint-Remi. Parking.

Concert-découverte proposé par l’association Renaissance des grands orgues de la basilique. Jean-Baptiste Arnold et Benjamin-Joseph Steens proposent un programme festif autour des oeuvres de Georg et…

© Association Renaissance des grands orgues de la basilique Saint-Remi