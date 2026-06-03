Concert d’ensemble de trompettes Square Émile Chautemps PARIS
Concert d’ensemble de trompettes Square Émile Chautemps PARIS samedi 6 juin 2026.
Les élèves de la classe de trompette de Bastien de Beaufond — des plus jeunes aux plus grands, rejoints par trombones, tuba, cor et percussions — vous feront découvrir les instruments et le travail réalisé tout au long de l’année.
Préparez-vous à voyager autour d’un Paris musical avec Bravo pour le clown d’Edith Piaf, la Polka Tour Eiffel de Poulenc, un medley des musiques de Fellini de Nino Rota ou encore Girl of My Dreams d’Irving Berlin.
Pour cette 4ème édition, le Conseil de quartier Sentier Arts-et-Métiers donne rendez-vous aux habitant·es du quartier pour se rassembler autour d’une programmation riche avec la participation du Conservatoire Mozart
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 16h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00
Square Émile Chautemps 98 bis, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS
https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/fete-de-quartier-sentier-arts-et-metiers/
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