Concert des 140 ans de la Philharmonie Centre culturel Yves Furet La Souterraine

La Souterraine

Concert des 140 ans de la Philharmonie

Centre culturel Yves Furet 1 avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Cette année, la société philharmonique de La Souterraine fête ses 140 ans ! Pour l’occasion, n un grand concert est organisé le dimanche avec la participation de la Philharmonie de guéret, des jeunes musiciens de la philharmonie de La Souterraine et de l’orchestre à cordes ; et en guest les bénévoles de la Fresque Historique de Bridiers. Participation libre. .

Centre culturel Yves Furet 1 avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 25 12 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des 140 ans de la Philharmonie

L’événement Concert des 140 ans de la Philharmonie La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien