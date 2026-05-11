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Concert des 140 ans de la Philharmonie Centre culturel Yves Furet La Souterraine

Concert des 140 ans de la Philharmonie Centre culturel Yves Furet La Souterraine

Concert des 140 ans de la Philharmonie Centre culturel Yves Furet La Souterraine dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Centre culturel Yves Furet

Adresse : 1 avenue de la Liberté

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Souterraine

Concert des 140 ans de la Philharmonie

Centre culturel Yves Furet 1 avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Cette année, la société philharmonique de La Souterraine fête ses 140 ans ! Pour l’occasion, n un grand concert est organisé le dimanche avec la participation de la Philharmonie de guéret, des jeunes musiciens de la philharmonie de La Souterraine et de l’orchestre à cordes ; et en guest les bénévoles de la Fresque Historique de Bridiers. Participation libre.   .

Centre culturel Yves Furet 1 avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 25 12 73 

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English : Concert des 140 ans de la Philharmonie

L’événement Concert des 140 ans de la Philharmonie La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien

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