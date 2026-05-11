Concert des 140 ans de la Philharmonie Centre culturel Yves Furet La Souterraine
Concert des 140 ans de la Philharmonie Centre culturel Yves Furet La Souterraine dimanche 14 juin 2026.
La Souterraine
Concert des 140 ans de la Philharmonie
Centre culturel Yves Furet 1 avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Cette année, la société philharmonique de La Souterraine fête ses 140 ans ! Pour l’occasion, n un grand concert est organisé le dimanche avec la participation de la Philharmonie de guéret, des jeunes musiciens de la philharmonie de La Souterraine et de l’orchestre à cordes ; et en guest les bénévoles de la Fresque Historique de Bridiers. Participation libre. .
Centre culturel Yves Furet 1 avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 25 12 73
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English : Concert des 140 ans de la Philharmonie
L’événement Concert des 140 ans de la Philharmonie La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien
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