Concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac

abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot

Début : 2026-07-19 18:00:00

2026-07-19

Les Amis des Orgues de Figeac vous convient à un récital avec Emmanuel Hocde à l'orgue et Paola Thomas à la flûte.

abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie

Les Amis des Orgues de Figeac invite you to a recital with Emmanuel Hocde on organ and Paola Thomas on flute.

