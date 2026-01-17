Concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac
Concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac dimanche 19 juillet 2026.
Concert des Amis des Orgues à Figeac
abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Les Amis des Orgues de Figeac vous convient à un récital avec Emmanuel Hocde à l'orgue et Paola Thomas à la flûte.
abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 52 02 76 16 amisdesorguesdefigeac@gmail.com
English :
Les Amis des Orgues de Figeac invite you to a recital with Emmanuel Hocde on organ and Paola Thomas on flute.
