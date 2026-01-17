Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue Figeac

Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue

abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot

Participation libre

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

À l'occasion de cette journée consacrée à l'orgue, les Amis des Orgues de Figeac, vous convient à un concert avec Alma Bettencourt.

abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

On the occasion of this day dedicated to the organ, Les Amis des Orgues de Figeac, invite you to a concert with Alma Bettencourt.

