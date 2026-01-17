Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue Figeac

Concert des Amis des Orgues journée de l'orgue

Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue Figeac dimanche 17 mai 2026.

Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue

abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

À l'occasion de cette journée consacrée à l'orgue, les Amis des Orgues de Figeac, vous convient à un concert avec Alma Bettencourt.

À l'occasion de cette journée consacrée à l'orgue, les Amis des Orgues de Figeac, vous convient à un concert avec Alma Bettencourt.

  .

abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 52 02 76 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of this day dedicated to the organ, Les Amis des Orgues de Figeac, invite you to a concert with Alma Bettencourt.

L’événement Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue Figeac a été mis à jour le 2026-01-17 par OT Figeac