Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue Figeac
Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue Figeac dimanche 17 mai 2026.
Concert des Amis des Orgues journée de l’orgue
abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
À l'occasion de cette journée consacrée à l'orgue, les Amis des Orgues de Figeac, vous convient à un concert avec Alma Bettencourt.
abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 52 02 76 16
English :
On the occasion of this day dedicated to the organ, Les Amis des Orgues de Figeac, invite you to a concert with Alma Bettencourt.
