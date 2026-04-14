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Concert des élèves : Chant – Musiques Actuelles, Conservatoire Maurice André – Site de La Grand’Combe, La Grand-Combe

Concert des élèves : Chant – Musiques Actuelles, Conservatoire Maurice André – Site de La Grand’Combe, La Grand-Combe

Concert des élèves : Chant – Musiques Actuelles, Conservatoire Maurice André – Site de La Grand’Combe, La Grand-Combe jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Maurice André - Site de La Grand'Combe

Adresse : 37 Rue Anatole France, 30110 La Grand-Combe

Ville : 30110 La Grand-Combe

Département : Gard

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Concert des élèves : Chant – Musiques Actuelles Jeudi 16 avril, 18h00 Conservatoire Maurice André – Site de La Grand’Combe Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T18:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:30:00+02:00

Conservatoire Maurice André – Site de La Grand’Combe 37 Rue Anatole France, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 34 45 03 »}]
Classe de Thierry Fontanier chant musiques actuelles

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