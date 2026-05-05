Concert des élèves des ateliers de musique, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet
Concert des élèves des ateliers de musique, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet vendredi 29 mai 2026.
Concert des élèves des ateliers de musique Vendredi 29 mai, 20h30 L’Usine à Chapeaux Yvelines
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
MEL’USINE : LE CONCERT ! : Concert des élèves des ateliers de musique (tous âges) dans le cadre du projet Mel’Usine, ateliers d’initiation à la pratique de groupe en compagnie d’autres instrumentistes du secteur.
Restitution des élèves des ateliers d’Enzo Accursi (guitare électrique), Mohamed Benader (clavier), Marc Gutowsky (batterie, batucada), Lucie Lima (chant), Marie Pennetier (trompette) et Gabriel Rousselon (guitare basse). Au Club de l’Usine.
L’Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France
Concert des élèves des ateliers de musique
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