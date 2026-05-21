Concert des orchestres à l’école des villes de Pernay (37) et Dunkerque (59) Parc Montsouris Paris

Depuis 2012, l’association Orchestre à l’École propose aux orchestres à l’école, de toute la France de jouer, sous un kiosque à musique parisien. Ces journées permettent aux jeunes musiciens de rencontrer d’autres orchestres et d’interpréter une œuvre commune devant le public parisien.

Le vendredi 5 juin, sous le kiosque à musique du parc Montsouris, les élèves des orchestres des écoles de Pernay (37) et de la Meunerie à Dunkerque (59) viendront montrer tout leur savoir faire et partager leur énergie en musique !

Concert des orchestres à l’école des villes de Pernay (37) et de Dunkerque (59).

Le vendredi 05 juin 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

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