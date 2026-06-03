Concert des Orchestres symphoniques 2C et 3C Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Programme à venir

Les orchestres symphoniques de 2e et 3e cycle du conservatoire Erik Satie se rassemblent pour un concert de fin d’année inoubliable ! Sous la direction de Kevin Frobert, et avec le soutien des professeurs, mercredi 17 juin, à 19h30 à la Rochefoucauld.

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h30 à 20h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:45:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris

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