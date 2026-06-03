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Concert des Orchestres symphoniques 2C et 3C Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Concert des Orchestres symphoniques 2C et 3C Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Concert des Orchestres symphoniques 2C et 3C Théâtre de la Rochefoucauld Paris mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Théâtre de la Rochefoucauld

Adresse : 22 rue Malar

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Programme à venir

Les orchestres symphoniques de 2e et 3e cycle du conservatoire Erik Satie se rassemblent pour un concert de fin d’année inoubliable ! Sous la direction de Kevin Frobert, et avec le soutien des professeurs, mercredi 17 juin, à 19h30 à la Rochefoucauld.
Le mercredi 17 juin 2026
de 19h30 à 20h45
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T19:30:00+02:00_2026-06-17T20:45:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar  75007 Paris
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