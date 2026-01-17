Concert des Orgues de Figeac Jeunes talents Figeac
Concert des Orgues de Figeac Jeunes talents Figeac dimanche 14 juin 2026.
Concert des Orgues de Figeac Jeunes talents
abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
À l'occasion de cette journée de l'orgue, venez découvrir les jeunes talents accompagnés par Mélodie Michel.
.
abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 10 90 31 amisdesorguesdefigeac@gmail.com
English :
On the occasion of this organ day, come and discover the young talents accompanied by Mélodie Michel.
