Concert des Orgues de Figeac Jeunes talents Figeac

Concert des Orgues de Figeac Jeunes talents

abbatiale Saint Sauveur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

À l'occasion de cette journée de l'orgue, venez découvrir les jeunes talents accompagnés par Mélodie Michel.

abbatiale Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 10 90 31 amisdesorguesdefigeac@gmail.com

English :

On the occasion of this organ day, come and discover the young talents accompanied by Mélodie Michel.

