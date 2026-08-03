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Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers

lundi 3 août 2026 · Poitiers

Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1 Rue Sainte-Croix
Ville
86000 Poitiers
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Poitiers

Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

1 Rue Sainte-Croix Poitiers Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

L’Académie Internationale d’orgue de Poitiers accueille chaque année des organistes venus du monde entier pour se perfectionner au son des orgues poitevins. Les professeurs de l’Académie, concertistes internationaux, offrent au public un superbe récital sur l’orgue mythique de la cathédrale de Poitiers.   .

1 Rue Sainte-Croix Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine   orguesapoitiers.clicquot@gmail.com

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English : Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

L’événement Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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