Informations pratiques

Poitiers

Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

1 Rue Sainte-Croix Poitiers Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

L’Académie Internationale d’orgue de Poitiers accueille chaque année des organistes venus du monde entier pour se perfectionner au son des orgues poitevins. Les professeurs de l’Académie, concertistes internationaux, offrent au public un superbe récital sur l’orgue mythique de la cathédrale de Poitiers. .

1 Rue Sainte-Croix Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine orguesapoitiers.clicquot@gmail.com

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English : Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

L’événement Concert des professeurs de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne