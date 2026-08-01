Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers
vendredi 7 août 2026 · Poitiers
Informations pratiques
Poitiers
Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers
17 Rue du Pigeon Blanc Poitiers Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
L’Académie Internationale d’Orgue de Poitiers offre au public un majestueux concert final en deux parties (Sainte-Radegonde puis Cathédrale Saint-Pierre) donné par les participants de l’Académie. Ce concert de haut niveau démontre la vitalité de l’orgue dans notre pays comme dans le monde entier. .
17 Rue du Pigeon Blanc Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine orguesapoitiers.clicquot@gmail.com
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English : Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers
L’événement Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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