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Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers

vendredi 7 août 2026 · Poitiers

Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
17 Rue du Pigeon Blanc
Ville
86000 Poitiers
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Poitiers

Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

17 Rue du Pigeon Blanc Poitiers Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

L’Académie Internationale d’Orgue de Poitiers offre au public un majestueux concert final en deux parties (Sainte-Radegonde puis Cathédrale Saint-Pierre) donné par les participants de l’Académie. Ce concert de haut niveau démontre la vitalité de l’orgue dans notre pays comme dans le monde entier.   .

17 Rue du Pigeon Blanc Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine   orguesapoitiers.clicquot@gmail.com

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English : Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

L’événement Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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