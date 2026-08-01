Informations pratiques

Poitiers

Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

17 Rue du Pigeon Blanc Poitiers Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

L’Académie Internationale d’Orgue de Poitiers offre au public un majestueux concert final en deux parties (Sainte-Radegonde puis Cathédrale Saint-Pierre) donné par les participants de l’Académie. Ce concert de haut niveau démontre la vitalité de l’orgue dans notre pays comme dans le monde entier. .

17 Rue du Pigeon Blanc Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine orguesapoitiers.clicquot@gmail.com

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English : Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers

L’événement Concert Final de la XXème Académie Internationale d’Orgue de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne