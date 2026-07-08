Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Concert Des Rives d’été The Leopard Café Rock

Plaine des sports Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Concert à la Ginguette The Leopard Café Rock

Concert à la Ginguette The Leopard Café Rock

Groupe composé de musiciens

professionnels proposant un concert live

dynamique et entraînant, un spectacle

pop/rock basé sur un répertoire de

chansons cultes. Une sélection soignée,

tirée des plus grands tubes français

et internationaux, des années 50 à

aujourd’hui. .

Plaine des sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

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English :

Concert at La Ginguette The Leopard Café Rock

L’événement Concert Des Rives d’été The Leopard Café Rock Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin