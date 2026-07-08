Concert Des Rives d’été The Leopard Café Rock Fontenay-le-Comte
jeudi 6 août 2026 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Concert Des Rives d’été The Leopard Café Rock
Plaine des sports Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert à la Ginguette The Leopard Café Rock
Concert à la Ginguette The Leopard Café Rock
Groupe composé de musiciens
professionnels proposant un concert live
dynamique et entraînant, un spectacle
pop/rock basé sur un répertoire de
chansons cultes. Une sélection soignée,
tirée des plus grands tubes français
et internationaux, des années 50 à
aujourd’hui. .
Plaine des sports Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41
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English :
Concert at La Ginguette The Leopard Café Rock
L’événement Concert Des Rives d’été The Leopard Café Rock Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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