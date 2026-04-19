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Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Sarah Bernhardt Paris

Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Sarah Bernhardt Paris

Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Sarah Bernhardt Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Square Sarah Bernhardt

Adresse : 2 rue de Buzenval

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Les steelbands Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine se retrouvent sous la direction d’Alain ROUAUD pour un concert de steelbands traditionnels . Un voyage musical à travers les musiques caraïbéennes , sud américaines et bien d’autres surprises .

Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine
Le dimanche 31 mai 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:15:00+02:00

Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval  75020 Paris


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