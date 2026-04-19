Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Sarah Bernhardt Paris

Les steelbands Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine se retrouvent sous la direction d’Alain ROUAUD pour un concert de steelbands traditionnels . Un voyage musical à travers les musiques caraïbéennes , sud américaines et bien d’autres surprises .

Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine

Le dimanche 31 mai 2026

de 15h00 à 16h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:15:00+02:00

Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval 75020 Paris



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