Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Sarah Bernhardt Paris
Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine Square Sarah Bernhardt Paris dimanche 31 mai 2026.
Les steelbands Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine se retrouvent sous la direction d’Alain ROUAUD pour un concert de steelbands traditionnels . Un voyage musical à travers les musiques caraïbéennes , sud américaines et bien d’autres surprises .
Concert des steelbands traditionnels Pan Arc en Ciel du conservatoire d’Achères et Kaducia de Conflans Ste Honorine
Le dimanche 31 mai 2026
de 15h00 à 16h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T15:00:00+02:00_2026-05-31T16:15:00+02:00
Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval 75020 Paris
Afficher la carte du lieu Square Sarah Bernhardt et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Festival de courts métrages – Jour 1 Mémorial de la Shoah Paris 19 avril 2026
- Les petits secrets de Saint-Germain-des-Prés 19 avril 2026
- Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris 19 avril 2026
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026