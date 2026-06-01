Richelieu

Concert des Vocalises Richelaises et repas partagé

2 rue du Collège Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Le Béguinage de Richelieu est très heureux d’accueillir Les Vocalises Richelaises pour un concert dans le jardin ! Venez nombreux pour un voyage musical inoubliable !

Le concert sera suivi d’un temps convivial autour d’un repas partagé.

Le Béguinage de Richelieu est très heureux d’accueillir Les Vocalises Richelaises pour un concert dans le jardin ! Venez nombreux pour un voyage musical inoubliable !

Le concert sera suivi d’un temps convivial autour d’un repas chacun ramène quelque chose à partager (boissons, pain, salades, gâteaux sont les bienvenus).

Alors venez danser, chanter, papoter et grignoter avec nous ! .

2 rue du Collège Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 90 88 65

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English :

Les Vocalises Richelaises choir gives a concert to celebrate the Fête de la Musique, followed by a free shared meal.

L’événement Concert des Vocalises Richelaises et repas partagé Richelieu a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme