Concert des Vocalises Richelaises et repas partagé Richelieu
Concert des Vocalises Richelaises et repas partagé Richelieu mercredi 24 juin 2026.
Richelieu
Concert des Vocalises Richelaises et repas partagé
2 rue du Collège Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le Béguinage de Richelieu est très heureux d’accueillir Les Vocalises Richelaises pour un concert dans le jardin ! Venez nombreux pour un voyage musical inoubliable !
Le concert sera suivi d’un temps convivial autour d’un repas partagé.
Le Béguinage de Richelieu est très heureux d’accueillir Les Vocalises Richelaises pour un concert dans le jardin ! Venez nombreux pour un voyage musical inoubliable !
Le concert sera suivi d’un temps convivial autour d’un repas chacun ramène quelque chose à partager (boissons, pain, salades, gâteaux sont les bienvenus).
Alors venez danser, chanter, papoter et grignoter avec nous ! .
2 rue du Collège Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 90 88 65
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English :
Les Vocalises Richelaises choir gives a concert to celebrate the Fête de la Musique, followed by a free shared meal.
L’événement Concert des Vocalises Richelaises et repas partagé Richelieu a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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