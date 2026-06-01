Richelieu

Soirée guinguette

Piscine Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fêtons l’arrivée de l’été ensemble avec la 2ème édition de la soirée guinguette !!!

Envie d’une soirée sympa ? A partir de 18h, venez danser, venez vous restaurer, venez partager ces moments conviviaux.

A noter que l’après-midi, à partir de 14h, la piscine sera accessible gratuitement.

Fêtons l’arrivée de l’été ensemble avec la 2ème édition de la soirée guinguette !!!

Envie d’une soirée sympa ? A partir de 18h, venez danser, venez vous restaurer, venez partager ces moments conviviaux.

A noter que l’après-midi, à partir de 14h, la piscine sera accessible gratuitement. .

Piscine Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Let’s celebrate the arrival of summer together!!!

The pool will be open free of charge from 3pm to 8pm.

From 6pm, there will be a guinguette evening with food and refreshments on site.

L’événement Soirée guinguette Richelieu a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme