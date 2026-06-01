Soirée guinguette Richelieu
Soirée guinguette Richelieu samedi 27 juin 2026.
Richelieu
Soirée guinguette
Piscine Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fêtons l’arrivée de l’été ensemble avec la 2ème édition de la soirée guinguette !!!
Envie d’une soirée sympa ? A partir de 18h, venez danser, venez vous restaurer, venez partager ces moments conviviaux.
A noter que l’après-midi, à partir de 14h, la piscine sera accessible gratuitement.
Fêtons l’arrivée de l’été ensemble avec la 2ème édition de la soirée guinguette !!!
Envie d’une soirée sympa ? A partir de 18h, venez danser, venez vous restaurer, venez partager ces moments conviviaux.
A noter que l’après-midi, à partir de 14h, la piscine sera accessible gratuitement. .
Piscine Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Let’s celebrate the arrival of summer together!!!
The pool will be open free of charge from 3pm to 8pm.
From 6pm, there will be a guinguette evening with food and refreshments on site.
L’événement Soirée guinguette Richelieu a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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