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Soirée guinguette Richelieu

Soirée guinguette Richelieu

Soirée guinguette Richelieu samedi 27 juin 2026.

Adresse : Piscine

Ville : 37120 Richelieu

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit

Richelieu

Soirée guinguette

Piscine Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Fêtons l’arrivée de l’été ensemble avec la 2ème édition de la soirée guinguette !!!
Envie d’une soirée sympa ? A partir de 18h, venez danser, venez vous restaurer, venez partager ces moments conviviaux.
A noter que l’après-midi, à partir de 14h, la piscine sera accessible gratuitement.
Fêtons l’arrivée de l’été ensemble avec la 2ème édition de la soirée guinguette !!!
Envie d’une soirée sympa ? A partir de 18h, venez danser, venez vous restaurer, venez partager ces moments conviviaux.
A noter que l’après-midi, à partir de 14h, la piscine sera accessible gratuitement.   .

Piscine Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Let’s celebrate the arrival of summer together!!!
The pool will be open free of charge from 3pm to 8pm.
From 6pm, there will be a guinguette evening with food and refreshments on site.

L’événement Soirée guinguette Richelieu a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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