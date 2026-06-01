Richelieu

Concert des Vocalises Richelaises Le Voyage

Salle des fêtes Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Embarquez pour un voyage musical autour du monde !

Les Vocalises Richelaises vous invitent à leur concert annuel sur le thème du voyage, en compagnie du quatuor de trombones Coolis’Team.

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Les Vocalises Richelaises vous invitent à leur concert annuel sur le thème du voyage, en compagnie du quatuor de trombones Coolis’Team.

Laissez-vous porter par les chants, les mélodies et les émotions qui vous feront traverser continents, océans et horizons lointains, sans quitter Richelieu ! .

Salle des fêtes Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 90 88 65 lesvocalisesrichelaises@gmail.com

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English :

Les Vocalises Richelaises and their conductor Anne Malagu, with the participation of the choir Les Voix Genulphiennes, offer you, on the menu of their concert: a feast of songs, a pinch of rhythm, a good bowl of voices and? happiness at will!

L’événement Concert des Vocalises Richelaises Le Voyage Richelieu a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme