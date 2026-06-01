Concert des Vocalises Richelaises Le Voyage Richelieu
Concert des Vocalises Richelaises Le Voyage Richelieu dimanche 21 juin 2026.
Richelieu
Concert des Vocalises Richelaises Le Voyage
Salle des fêtes Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Embarquez pour un voyage musical autour du monde !
Les Vocalises Richelaises vous invitent à leur concert annuel sur le thème du voyage, en compagnie du quatuor de trombones Coolis’Team.
Embarquez pour un voyage musical autour du monde !
Les Vocalises Richelaises vous invitent à leur concert annuel sur le thème du voyage, en compagnie du quatuor de trombones Coolis’Team.
Laissez-vous porter par les chants, les mélodies et les émotions qui vous feront traverser continents, océans et horizons lointains, sans quitter Richelieu ! .
Salle des fêtes Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 90 88 65 lesvocalisesrichelaises@gmail.com
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English :
Les Vocalises Richelaises and their conductor Anne Malagu, with the participation of the choir Les Voix Genulphiennes, offer you, on the menu of their concert: a feast of songs, a pinch of rhythm, a good bowl of voices and? happiness at will!
L’événement Concert des Vocalises Richelaises Le Voyage Richelieu a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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