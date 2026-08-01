Concert des WASHINGTON DEAD CATS VENDREDI 7 AOÛT Flayat
vendredi 7 août 2026 · Flayat
Informations pratiques
Flayat
Concert des WASHINGTON DEAD CATS VENDREDI 7 AOÛT
Café de l’Espace Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 01:00:00
Date(s) :
2026-08-07
!!! Préparez-vous à rugir de plaisir, car les chats morts les plus vivants de la planète continuent de célébrer leur 40? anniversaire, et croyez-moi, ils ne sont pas prêts de s’endormir sur leurs lauriers !
Ensemble, à force de concerts, ils ont su imposer en France et en Europe le rock alternatif. Mais toujours en marge, différents, les Wash chantent en anglais et proposent un crossover entre le punk et le rockabilly, faisant d’eux l’un des premiers groupes européens de punkabilly et le premier en France.
TROP LA CHANCE !! Les Wash passent par nos contrées creusoises ! Et c’est à l’Espace qu’ils ont décidé de poser leurs valises !! Yeah !!
Et c’est PRIX LIBRE et conscient !
Pour que nos concerts restent à PRIX LIBRE, adhère ??
https://www.helloasso.com/…/adhesion-2026-cafe-de-l-espace .
Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com
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English : Concert des WASHINGTON DEAD CATS VENDREDI 7 AOÛT
L’événement Concert des WASHINGTON DEAD CATS VENDREDI 7 AOÛT Flayat a été mis à jour le 2026-07-29 par Marche et Combraille en Aquitaine
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