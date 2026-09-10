Concert Desert Zone (Alias Poet) MJC Étoile Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 26 septembre 2026 · MJC Étoile · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
Concert Desert Zone (Alias Poet)
MJC Étoile 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:15:00
Date(s) :
2026-09-26
À travers son projet Desert Zone, Alias Poet mêle musiques du monde, électro et poésie dans un univers inspiré par les sonorités sahariennes. Entre rythmes organiques, instruments traditionnels et textures électroniques, il crée une musique immersive et envoûtante. Sur scène, chaque performance invite à un voyage sensoriel où le métissage culturel, le partage et l’émotion sont au cœur de l’expérience.
Passionné de musique dès son plus jeune âge, il se forme à la guitare classique au Conservatoire. À 19 ans il entame un cursus professionnel au CMCN de Nancy d’où il sort diplômé. Il entame sa carrière professionnelle en composant pour le théâtre et la danse (Cie Materia Prima, Cie Sans Sommeil, etc.) .
Très actif depuis 35 ans sur la scène Grand Est et à l’international, il a créé de nombreux groupes et projets musicaux. Il documentaires. Il est fréquemment appelé par l’opéra de Nancy pour des créations musicales et autres…Tout public
8 .
MJC Étoile 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 53 35
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English :
Through his Desert Zone project, Alias Poet blends world music, electronic music, and poetry in a world inspired by the sounds of the Sahara. Combining organic rhythms, traditional instruments, and electronic textures, he creates immersive and captivating music. On stage, each performance invites the audience on a sensory journey where cultural fusion, sharing, and emotion are at the heart of the experience.
Passionate about music from a very young age, he trained in classical guitar at the Conservatory. At age 19, he began a professional program at the CMCN in Nancy, from which he graduated. He began his professional career by composing for theater and dance (Cie Materia Prima, Cie Sans Sommeil, etc.).
Very active for the past 35 years on the Grand Est scene and internationally, he has created numerous bands and musical projects, as well as documentaries. He is frequently commissioned by the Nancy Opera for musical compositions and other projects…
L’événement Concert Desert Zone (Alias Poet) Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-18 par DESTINATION NANCY
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