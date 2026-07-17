Patrimoine en partage, MJC Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Patrimoine en partage 18 et 19 septembre MJC Lorraine Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Durant l’été, les enfants et les adolescents de la MLC Lorraine, en partenariat avec l’association Heruditatem, se sont transformés en ambassadeurs du patrimoine bâti en arpentant les ruelles du vieux village de Vandœuvre. Venez alors découvrir l’exposition des maquettes réalisées par ces apprentis architectes, mettant en lumière leur créativité et leur imagination, et reflétant leur environnement culturel et historique.

MJC Lorraine Rue de Lorraine 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Lorraine Bel horizon Hameau du Saule Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durant l’été, les enfants et les adolescents de la MLC Lorraine, en partenariat avec l’association Heruditatem, se sont transformés en ambassadeurs du patrimoine bâti en arpentant les ruelles du de…