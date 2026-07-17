Patrimoine en partage, MJC Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy
vendredi 18 septembre 2026 · MJC Lorraine · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Patrimoine en partage 18 et 19 septembre MJC Lorraine Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Durant l’été, les enfants et les adolescents de la MLC Lorraine, en partenariat avec l’association Heruditatem, se sont transformés en ambassadeurs du patrimoine bâti en arpentant les ruelles du vieux village de Vandœuvre. Venez alors découvrir l’exposition des maquettes réalisées par ces apprentis architectes, mettant en lumière leur créativité et leur imagination, et reflétant leur environnement culturel et historique.
MJC Lorraine Rue de Lorraine 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Lorraine Bel horizon Hameau du Saule Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durant l’été, les enfants et les adolescents de la MLC Lorraine, en partenariat avec l’association Heruditatem, se sont transformés en ambassadeurs du patrimoine bâti en arpentant les ruelles du de…
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