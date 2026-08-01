Concert Deux guitares romantiques Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence
samedi 29 août 2026 · Cour de l'école Sainte Catherine · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Deux guitares romantiques
Samedi 29 août 2026 de 20h à 20h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 20:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Le Duo MFA explore les élans du romantisme à travers un programme placé sous le signe de la mélancolie, du lyrisme et de la virtuosité.
Le Prélude, fugue et variation op. 18 de César Franck et le Prélude et fugue op. 16 n°1 de Clara Schumann et offrent deux regards complémentaires sur l’héritage contrapuntique du baroque, transcendé par la ferveur romantique, avant que La séparation et L’Impromptu-Galop de Mikhaïl Glinka ne proposent un contraste savoureux entre nostalgie et exubérance technique et musicale éclatante.
Duo MFA
● Margot Aillaud, guitare
● Florent Aillaud, guitare
// Programme //
Prélude, fugue et variation op. 18*, César Franck
Prélude et fugue op. 16 n°1*, Clara Schumann
Nocturne La séparation et L’Impromptu-Galop sur des thèmes extraits de L’Elixir d’amour de Donizetti*, Mikhaïl Glinka
* Transcription Duo MFA. .
Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
The MFA Duo explores the themes of Romanticism through a program marked by melancholy, lyricism, and virtuosity.
L’événement Concert Deux guitares romantiques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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