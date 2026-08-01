Concert Deux guitares romantiques Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Deux guitares romantiques

Samedi 29 août 2026 de 20h à 20h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 20:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Duo MFA explore les élans du romantisme à travers un programme placé sous le signe de la mélancolie, du lyrisme et de la virtuosité.

Le Prélude, fugue et variation op. 18 de César Franck et le Prélude et fugue op. 16 n°1 de Clara Schumann et offrent deux regards complémentaires sur l’héritage contrapuntique du baroque, transcendé par la ferveur romantique, avant que La séparation et L’Impromptu-Galop de Mikhaïl Glinka ne proposent un contraste savoureux entre nostalgie et exubérance technique et musicale éclatante.



Duo MFA

● Margot Aillaud, guitare

● Florent Aillaud, guitare



// Programme //

Prélude, fugue et variation op. 18*, César Franck

Prélude et fugue op. 16 n°1*, Clara Schumann

Nocturne La séparation et L’Impromptu-Galop sur des thèmes extraits de L’Elixir d’amour de Donizetti*, Mikhaïl Glinka

* Transcription Duo MFA. .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The MFA Duo explores the themes of Romanticism through a program marked by melancholy, lyricism, and virtuosity.

L’événement Concert Deux guitares romantiques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence