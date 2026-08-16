Concert Deuxième mariage inattendu Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Deuxième mariage inattendu

Vendredi 28 août 2026 de 18h30 à 19h. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Nous vous invitons à travers ce voyage musical à découvrir ou redécouvrir le tuba et la harpe, deux instruments parfois méconnus et souvent isolés dans les orchestres.

La rencontre de ces deux instruments forme un duo surprenant où les harmonies de la harpe se mêlent au grand lyrisme du tuba à travers un programme varié allant de J.S. Bach à A. Piazzolla en passant par M. Marais, F. Schubert, C. St-Saëns, G. Bizet et des compositeurs plus récents comme J. Duda, Ø. Baadsvik…

A l’image de la peinture, les horizons propres à chaque morceau, développés à travers le timbre, l’harmonie et la mélodie des instruments vous feront voyager dans une grande poésie riche en couleurs sonores.



● Juan Da Silva, tuba

● Mathilde Giraud, harpe



// Programme //

Le Cygne , extrait du Carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns

Habanera , extrait de Carmen Fantaisy, Georges Bizet

Czardas, Vittorio Monti

Ordner Seg It’ll be alright , Øystein Baadsvik

Rolls Les Valseuses , Stéphane Grappelli

Adios Nonino, Astor Piazzolla

Libertango, Astor Piazzolla. .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Through this musical journey, we invite you to discover or rediscover the tuba and the harp—two instruments that are sometimes overlooked and often isolated within orchestras.

L’événement Concert Deuxième mariage inattendu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence