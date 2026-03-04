Concert d’Holy Priest au Théâtre Antique Théâtre Antique de Vienne Vienne
Concert d’Holy Priest au Théâtre Antique Théâtre Antique de Vienne Vienne samedi 25 juillet 2026.
Concert d’Holy Priest au Théâtre Antique
Théâtre Antique de Vienne 7 Rue de Goris Vienne Isère
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
2026-07-25
Le 25 juillet, le mystérieux anti-héros masqué Holy Priest prendra possession du Théâtre Antique de Vienne.
Théâtre Antique de Vienne 7 Rue de Goris Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@theatreantiquedevienne.com
English :
On July 25, the mysterious masked anti-hero Holy Priest takes over Vienna’s Antique Theatre.
