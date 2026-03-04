Concert d’Holy Priest au Théâtre Antique Théâtre Antique de Vienne Vienne

Concert d’Holy Priest au Théâtre Antique

Théâtre Antique de Vienne 7 Rue de Goris Vienne Isère

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le 25 juillet, le mystérieux anti-héros masqué Holy Priest prendra possession du Théâtre Antique de Vienne.

Théâtre Antique de Vienne 7 Rue de Goris Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@theatreantiquedevienne.com

English :

On July 25, the mysterious masked anti-hero Holy Priest takes over Vienna’s Antique Theatre.

