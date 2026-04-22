Concert Dial M for Music la Grenette Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Concert Dial M for Music

la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:45:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

À peine de retour de sa dernière tournée au Japon, le claviériste Richard Siegel rejoint (pour la 3ème fois en 2 ans) Valentin Villenave pour un programme à la thématique simple mais efficace uniquement des auteurs dont le nom commence par la lettre M.

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la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 04 45 73 carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Just back from his latest tour of Japan, keyboardist Richard Siegel joins (for the 3rd time in 2 years) Valentin Villenave for a program with a simple but effective theme: only authors whose names begin with the letter M.

L’événement Concert Dial M for Music Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay