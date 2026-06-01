Concert Dialogue Royal et Baroque pour deux Trompettes et Orgue à St Clément Rue de Saint-Clément Quiberon dimanche 28 juin 2026.

Quiberon

Concert Dialogue Royal et Baroque pour deux Trompettes et Orgue à St Clément

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez vivre une expérience sonore unique où la majesté éclatante de 2 trompettes rencontre celle des jeux de l’orgue.

Laissez-vous transporter par la virtuosité et la clarté du répertoire baroque de la trompette, une époque où le faste et l’émotion ne faisaient qu’un.

Ce programme nous sera offert par Fabien Bollich et Stéphane Michel les deux trompettistes solo de l’Orchestre National de Bretagne. Au programme Vivaldi, Haendel, Bach, concert qui met en lumière les chefs-d’œuvre de compositeurs emblématiques du XVIIe et XVIIIe siècles.

La pureté mélodique par les dignes héritiers de Maurice André. L’élégance baroque dans la superbe acoustique de la chapelle Saint Clément de Quiberon ! .

Rue de Saint-Clément Chapelle de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 07 35 56 56

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English :

L’événement Concert Dialogue Royal et Baroque pour deux Trompettes et Orgue à St Clément Quiberon a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon