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AGENDA · Nancy

Concert Dinguerie ! Rentrée Étudiante L’Autre Canal Nancy

vendredi 18 septembre 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Nancy

Concert Dinguerie ! Rentrée Étudiante

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 02:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Véritables temps forts de la vie étudiante à Nancy, les soirées Dinguerie! marquent chaque début et fin d’année universitaire. 100% gratuites et ouvertes à toutes et tous, elles offrent un grand rendez-vous festif mêlant concerts, DJ sets, animations décalées, rencontres et stands associatifs.Tout public
5  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

True highlights of student life in Nancy, the Dinguerie! parties mark the beginning and end of each academic year. 100% free and open to everyone, they offer a major festive event combining concerts, DJ sets, offbeat entertainment, socializing, and student club booths.

L’événement Concert Dinguerie ! Rentrée Étudiante Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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