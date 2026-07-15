Concert Dinguerie ! Rentrée Étudiante L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Dinguerie ! Rentrée Étudiante

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 02:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Véritables temps forts de la vie étudiante à Nancy, les soirées Dinguerie! marquent chaque début et fin d’année universitaire. 100% gratuites et ouvertes à toutes et tous, elles offrent un grand rendez-vous festif mêlant concerts, DJ sets, animations décalées, rencontres et stands associatifs.Tout public

5 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

True highlights of student life in Nancy, the Dinguerie! parties mark the beginning and end of each academic year. 100% free and open to everyone, they offer a major festive event combining concerts, DJ sets, offbeat entertainment, socializing, and student club booths.

L’événement Concert Dinguerie ! Rentrée Étudiante Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY