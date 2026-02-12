CONCERT DJADJA & DINAZ Amiens

CONCERT DJADJA & DINAZ

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Duo emblématique, Djadja & Dinaz ont su imposer leur place incontournable dans le paysage du rap francophone, depuis leurs débuts en 2014, jusqu’aux albums certifiés et aux millions de vues sur leurs clips.

En 2025, le duo revient avec un nouveau projet puissant Terminal 7, porté par le single “En vrai de vrai”.

Et c’est en 2026, qu’ils seront de retour sur scène pour une tournée explosive, en France, en Suisse et en Belgique !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

An iconic duo, Djadja & Dinaz have established their unavoidable place in the French-language rap landscape, from their debut in 2014, to certified albums and millions of views on their videos.

In 2025, the duo return with a powerful new project: Terminal 7, supported by the single En vrai de vrai.

And in 2026, they’ll be back on stage for an explosive tour of France, Switzerland and Belgium!

