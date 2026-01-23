Concert Dominique A La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Concert Dominique A

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Tout public

En spirale

Avec Spirales, son 15e album, Dominique A revient à une énergie brute et rock guitare électrique au premier plan, textes autobiographiques, universels, ancrés dans le présent. Une pop indé qui lorgne du côté des années 80-90, enregistrée live en studio, avec l’intensité d’un groupe soudé. Un disque en spirale des souvenirs qui tournent autour d’un point fixe en s’en éloignant, et qui ne demandent qu’à résonner sur scène. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Dominique A

L’événement Concert Dominique A Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne