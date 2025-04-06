Loches

Concert d’orchestre

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 20:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Concert symphonique

Un orchestre de 30 jeunes musiciens issus des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon offrent un programme consacré à Ravel et Beethoven. Ce concert sera suivi d’une grande buvette musicale.

Concert symphonique

Un orchestre de 30 jeunes musiciens issus des Conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon offrent un programme consacré à Ravel et Beethoven. Ce concert sera suivi d’une grande buvette musicale. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 11 95 80 66 festival.station37@gmail.com

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English :

Symphony Concert

An orchestra of 30 young musicians from the National Conservatories of Music in Paris and Lyon will perform a program dedicated to Ravel and Beethoven. The concert will be followed by a large musical reception.

L’événement Concert d’orchestre Loches a été mis à jour le 2026-06-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire