Concert d’organetti Noyal-Pontivy
Concert d’organetti Noyal-Pontivy samedi 16 mai 2026.
Noyal-Pontivy
Concert d’organetti
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Gaëlle Coulon et Christophe Deslignes sont venus en résidence d’artistes à Kerboutier fin octobre 2025 pour mettre au point le programme qu’ils donneront ce samedi 16 mai prochain au public. .
Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
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English :
L’événement Concert d’organetti Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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