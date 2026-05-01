Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert d’organetti Noyal-Pontivy

Concert d’organetti Noyal-Pontivy samedi 16 mai 2026.

Adresse : Manoir de Kerboutier

Ville : 56920 Noyal-Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Noyal-Pontivy

Concert d’organetti

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Gaëlle Coulon et Christophe Deslignes sont venus en résidence d’artistes à Kerboutier fin octobre 2025 pour mettre au point le programme qu’ils donneront ce samedi 16 mai prochain au public.   .

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert d’organetti Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Noyal-Pontivy (Morbihan)