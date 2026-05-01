Noyal-Pontivy

Concert d’organetti

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Gaëlle Coulon et Christophe Deslignes sont venus en résidence d’artistes à Kerboutier fin octobre 2025 pour mettre au point le programme qu’ils donneront ce samedi 16 mai prochain au public. .

Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement Concert d’organetti Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté