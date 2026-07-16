Concert d’orgue avec Christian Bacheley Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Concert d’orgue avec Christian Bacheley

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Dans le cadre de l’anniversaire de la consécration de la basilique, l’association des Amis de l’Orgue propose un concert d’orgue à 17 h à la basilique, avec Christian Bacheley à l’orgue (libre participation/plateau). Concert en lien avec la paroisse et la journée anniversaire. .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99

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English : Concert d’orgue avec Christian Bacheley

L’événement Concert d’orgue avec Christian Bacheley Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)