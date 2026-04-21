Concert d’orgue Bourganeuf
Concert d’orgue Bourganeuf dimanche 9 août 2026.
Bourganeuf
Concert d’orgue
Eglise St-Jean-Baptiste Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Concert autour de l’orgue, avec Charles CANE, organiste à Solignac. En partenariat avec les Amis de l’Orgue de Bourganeuf .
Eglise St-Jean-Baptiste Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr
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English : Concert d’orgue
L’événement Concert d’orgue Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest
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