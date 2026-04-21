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Concert d’orgue Bourganeuf

Concert d’orgue Bourganeuf

Concert d’orgue Bourganeuf dimanche 9 août 2026.

Adresse : Eglise St-Jean-Baptiste

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bourganeuf

Concert d’orgue

Eglise St-Jean-Baptiste Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Concert autour de l’orgue, avec Charles CANE, organiste à Solignac. En partenariat avec les Amis de l’Orgue de Bourganeuf   .

Eglise St-Jean-Baptiste Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47  mano.romo@orange.fr

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest

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