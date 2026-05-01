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Concert d’orgue Cruzy-le-Châtel

Concert d’orgue Cruzy-le-Châtel samedi 9 mai 2026.

Adresse : Eglise St Barthélemy

Ville : 89740 Cruzy-le-Châtel

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 12 12 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cruzy-le-Châtel

Concert d’orgue

Eglise St Barthélemy Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Présentation du concert et des œuvres dans leur contexte historique puis présentation de l’orgue et visite de l’instrument. Concert d’orgue et chant à 17h30   .

Eglise St Barthélemy Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 80 09 

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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