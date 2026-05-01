Cruzy-le-Châtel

Concert d’orgue

Eglise St Barthélemy Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Présentation du concert et des œuvres dans leur contexte historique puis présentation de l’orgue et visite de l’instrument. Concert d’orgue et chant à 17h30 .

Eglise St Barthélemy Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 80 09

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English : Concert d’orgue

L’événement Concert d’orgue Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois