Reconstitution 39/45 route de Gigny Cruzy-le-Châtel

Cruzy-le-Châtel

Reconstitution 39/45

route de Gigny Stade municipal Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-08

Les 8,9 et 10 mai, rendez-vous à Cruzy-le-châtel !

L’association G.A.R 40 (Groupe d’Action de la Résistance 1940) vous propose un grand événement sur 3 jours une immersion au cœur de la période 1939-1945.

Au programme

– Reconstitution historique de la vie des soldats et civils

– Campement d’époque (forces alliées et françaises, et la Résistance)

– Exposition de véhicules militaires et civils d’époque

– Commémorations du 8 mai et cérémonies officielles tout au long du week-end

– Animations variées présentation de véhicules, uniformes, scènes de vie, soirée bal..

– Boutique, buvette et restauration sur place

Lieu Cruzy-le-Châtel au stade municipal (route de Gigny) .

route de Gigny Stade municipal Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 92 18

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English : Reconstitution 39/45

L’événement Reconstitution 39/45 Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois