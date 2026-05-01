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Reconstitution 39/45 route de Gigny Cruzy-le-Châtel

Reconstitution 39/45 route de Gigny Cruzy-le-Châtel vendredi 8 mai 2026.

Lieu : route de Gigny

Adresse : Stade municipal

Ville : 89740 Cruzy-le-Châtel

Département : Yonne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cruzy-le-Châtel

Reconstitution 39/45

route de Gigny Stade municipal Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-08

Les 8,9 et 10 mai, rendez-vous à Cruzy-le-châtel !
L’association G.A.R 40 (Groupe d’Action de la Résistance 1940) vous propose un grand événement sur 3 jours une immersion au cœur de la période 1939-1945.

Au programme
– Reconstitution historique de la vie des soldats et civils
– Campement d’époque (forces alliées et françaises, et la Résistance)
– Exposition de véhicules militaires et civils d’époque
– Commémorations du 8 mai et cérémonies officielles tout au long du week-end
– Animations variées présentation de véhicules, uniformes, scènes de vie, soirée bal..
– Boutique, buvette et restauration sur place

Lieu Cruzy-le-Châtel au stade municipal (route de Gigny)   .

route de Gigny Stade municipal Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 72 92 18 

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English : Reconstitution 39/45

L’événement Reconstitution 39/45 Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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